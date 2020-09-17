Kontrolden çıkan otomobil refüjü aşıp park halindeki 2 otomobile çarptı - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil refüjü aşıp park halindeki 2 otomobile çarptı

Kontrolden çıkan otomobil refüjü aşıp park halindeki 2 otomobile çarptı Denizli'de seyir halindeki bir başka otomobilin sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüjü aşarak park halindeki 2 araca çarparak durabildi.

Kontrolden çıkan otomobil refüjü aşıp park halindeki 2 otomobile çarptı

DENİZLİ - Denizli'de seyir halindeki bir başka otomobilin sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüjü aşarak park halindeki 2 araca çarparak durabildi. Kazada otomobilden fırlayan sürücü ağır yaralandı.

Olay, Pamukkale ilçesi Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İslam Verim idaresindeki 20 BKL 65 plakalı otomobili ile seyir halinde iken diğer şeritte bulunan bir başka otomobil sürücü tarafından sıkıştırılınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüjü aşan otomobil, yaklaşık 1 metre yükseklikten tali yola düştü. Burada park halinde bulunan iki otomobile çarpan otomobil sürücü İslam Verim, otomobilden dışarıya fırladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilden fırlayan ve ağır yaralanan Verim'i sağlık ekipleri Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Kazada Verim idaresindeki otomobil hurdaya dönerken diğer otomobillerde maddi hasar oluştu.

Sürücüsü araçtan uçtu

Olayın görgü şahitlerinden Sefa Avşar, "Organize sanayi bölgesinden gelen iki araç bir tanesi Mercedes. Mercedes sağdaki aracı sıkıştırarak tali yola uçması vasıtasıyla aşağıya düşürdü. Düşmesi sonucunda diğer araçlara çarparak eski kasa doğan sürücüsü araçtan uçtu. Kendisi ağır yaralı hastaneye kaldırıldı" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil refüjü aşıp park halindeki 2 otomobile çarptı

Cafer Sadık, Pamukkale, Otomobil, Denizli, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 22:03 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kontrolden çıkan otomobil refüjü aşıp park halindeki 2 otomobile çarptı - Son Dakika

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