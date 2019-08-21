Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
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Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 1 yaralıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde aynı yol üzerinde 2 kilometre mesafede ikinci kaza meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:12 Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde aynı yol üzerinde 2 kilometre mesafede ikinci kaza meydana geldi. Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Malkara - Keşan
yolu üzeri Kadıköy
Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne
'den İstanbul
istikametine seyreden Ali Edebalı yönetimindeki 34 LJ 2996 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.
Devrilen otomobilin sürücüsü Edebalı yaralandı. Tedavisi için olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
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