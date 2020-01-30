Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi - Son Dakika

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunda bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, aracın olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunda seyreden Mehmet K 'nın kullandığı otomobil, yağış nedeniyle kaygan zeminde kontrolden çıkarak Tavşancıl mevkisinde şarampole devrildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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