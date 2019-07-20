Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
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Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

1 saat önce

Denizli'de meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı, System.String[]
Denizli'de meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Denizli- Muğla karayolu Kale ilçesi yakınlarında meydana geldi. Mehmet A. idaresindeki 74 BM 307 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Devrilen araçta sürücü ile birlikte yolcu olarak bulunan Cem A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç içinden çıkarılarak ambulanslarla Kale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - DENİZLİ
Denizli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 10:22 Kaynak: İHA
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