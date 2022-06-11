Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

11.06.2022 01:09
Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, 23.20 sıralarında Aşağıçobanisa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manisa- Turgutlu Karayolu üzerinde seyir halinde olan S.Ç. (27) yönetimindeki 45 AHR 063 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü S.Ö. ve yolcu koltuğunda bulunan A.Z. (23) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

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Kaynak: İHA

Turgutlu, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
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