Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, 23.20 sıralarında Aşağıçobanisa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manisa- Turgutlu Karayolu üzerinde seyir halinde olan S.Ç. (27) yönetimindeki 45 AHR 063 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü S.Ö. ve yolcu koltuğunda bulunan A.Z. (23) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA