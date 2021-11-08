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Son dakika... Çubuk'ta trafik kazası; 3 yaralı - Son Dakika

Son dakika... Çubuk'ta trafik kazası; 3 yaralı

08.11.2021 09:29

Son dakika habere göre Çubuk'ta trafik kazası; 3 yaralı Kontrolden çıkan otomobil bahçeden içeriye girdi Ankara'nın Çubuk ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, bir evin bahçe duvarından içeri girdi.

Çubuk'ta trafik kazası; 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil bahçeden içeriye girdi

ANKARA - Ankara'nın Çubuk ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, bir evin bahçe duvarından içeri girdi. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre; Atatürk Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında Yusufcan Tufan yönetimindeki 06 RVA 67 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü. Kontrolden çıkan otomobil bahçeden içeriye girdi.

Kazada otomobil hurdaya dönerken otomobilin içerisinde bulunan sürücü ile birlikte Hasan İçin ve İsa Gülebakan yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza anında bahçede kimsenin olmaması büyük bir faciayı önlerken, otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye yardımıyla çıkarıldılar.

Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri tarafından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Son dakika... Çubuk'ta trafik kazası; 3 yaralı
Son dakika... Çubuk'ta trafik kazası; 3 yaralı
Son dakika... Çubuk'ta trafik kazası; 3 yaralı
Son dakika... Çubuk'ta trafik kazası; 3 yaralı
Son dakika... Çubuk'ta trafik kazası; 3 yaralı
Son dakika... Çubuk'ta trafik kazası; 3 yaralı

Otomobil, İtfaiye, Ankara, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Çubuk'ta trafik kazası; 3 yaralı - Son Dakika


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