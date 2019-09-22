Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan otomobil şarampole takla attı
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Kontrolden çıkan otomobil şarampole takla attı

1 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde başka bir aracın çarpması sonucu kontrolden çıktığı iddia edilen otomobil şarampole takla attı.

Kontrolden çıkan otomobil şarampole takla attı, System.String[]

Konya'nın Kulu ilçesinde başka bir aracın çarpması sonucu kontrolden çıktığı iddia edilen otomobil şarampole takla attı. Sürücünün yara almadığı kazada, araçtan yaralı olarak çıkan 1 kişinin olay yerinden kaçtığı öğrenildi.


Dün saat 21.30 sıralarında K.K. idaresindeki 42 AAP 889 plakalı otomobil, iddiaya göre plakası alınamayan bir aracın çarpması sonucu kontrolden çıktı. Şarampole takla atan otomobil adeta hurdaya döndü. Otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken araçta bulunan ve yaralanan 1 kişinin hastaneye gidiyorum diyerek yoldan geçen başka bir araçla olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Olay yerine gelerek inceleme yapan polis, kazaya sebebiyet verdiği öne sürülen aracın plakasını tespit etmek için çalışma başlattı.


Öte yandan polis, hastaneye gidiyorum diyerek olay yerinden kaçan şahsın da kimliğini tespit etmeye çalışıyor. - KONYA

Konya, Kulu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 11:18 Kaynak: İHA
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