Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı

7 saat önce

Çorum'un İskilip ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı, System.String[]

Çorum'un İskilip ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.


Kaza, İskilip Sanayi Sitesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin D. yönetimindeki 19 FL 461 plakalı otomobil havanın yağışlı olması nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole uçtu. Kazada sürücü Hüseyin D. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Cemile D., M.E.D., ve Ahmet D. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - ÇORUM

İskilip, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Erdoğan'dan yerli otomobilin fiyatıyla ilgili açıklama: Halkımızın alabileceği bir fiyatta olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, en çok beğendiği yerli otomobil modelini açıkladı Siirt'te 6'ncı kat balkonundan düşen liseli genç kız hayatını kaybetti Sevdiği kızın babasının öldürmekle tehdit ettiği iddia edilen genç intihar etti

Son Dakika Haberleri
23:45 Video | Üsküdar ve Balat'ta denizden haç çıkarma töreni: Bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika Haber
23:29 "Kudüs şairi" Mehmet Akif İnan, memleketi Şanlıurfa'da anıldı - Son Dakika Haber
23:29 Ankara'da okullar tatil mi? Vali Şahin'den açıklama geldi - Son Dakika Haber
23:22 Çavuşoğlu, Cezayir'de - Son Dakika Haber
23:15 Washington Post: Süleymani suikastının arkasında Pompeo var - Son Dakika Haber
23:15 8 göçmenin öldüğü tekne faciasının baş şüphelisi yurt dışına kaçarken yakalandı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 23:52:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]