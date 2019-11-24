Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 hafif yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 hafif yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 hafif yaralı

6 saat önce

Uşak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil şarampole yuvarlanarak ters döndü, sürücü hafif yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 hafif yaralı, System.String[]

Uşak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil şarampole yuvarlanarak ters döndü, sürücü hafif yaralandı.


Kaza Sivaslı yolu üzeri Uzunoluk Mesire Alanı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz sürücüsünün ismi belirlenemeyen 64 AAZ 875 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu ters dönen otomobilin sürücüsü hafif sıyrıklarla atlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü sağlık görevlilerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.


Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - UŞAK

Sivaslı, Uşak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 06:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Virajı dönemeyen otomobil, köprüden insanların üstüne düştü: 1 ölü, 6 yaralı
Otomobil alacaklar dikkat! Firmalardan art arda fırsatlar "Düğün konvoyundan ateş açılarak yaralandı" denilen kız çocuğunu, yanlışlıkla babası vurmuş Otomobil koyun sürüsüne çarptı: 70 koyun telef oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 01:13:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 hafif yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]