Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Denizli'nin Kale ilçesinde, yoldan çıkan otomobil takla atarak şarapole yuvarlandığı kazada 2 kişi yaralandı.

Denizli'nin Kale ilçesinde, yoldan çıkan otomobil takla atarak şarapole yuvarlandığı kazada 2 kişi yaralandı.

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Kaza, Kale ilçesi TOKİ Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail A., yönetimindeki 20 K 3576 plakalı otomobil ile ilçe merkezine seyir halindeyken kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 3 metrelik şarampole yuvarlanan otomobil ağaca çarparak ters bir şekilde durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri otomobilde içerisinde olan sürücü İsmail A. ve Mehmet A., kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralıları Kale Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Öte yandan, kazada can kaybı yaşanmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kaza ile ilgili inceleme çalışmasının başlatıldığı bildirildi. - DENİZLİ

Denizli, Kale, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 09:07 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı - Son Dakika
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