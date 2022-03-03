Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

03.03.2022 21:17

Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı Karabük'ün Eflani ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

KARABÜK - Karabük'ün Eflani ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük-Eflani karayolu Ulugeçit köyü mevkiinde meydana geldi. Berkan Ç. idaresindeki yönetimindeki 06 LAF 67 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile birlikte bulunan Melike ve Zeynel Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 ACİL Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, sürücünün ilçede uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

YORUMLAR
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Hisarcık, Otomobil, Karabük, Eflani, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı - Son Dakika
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