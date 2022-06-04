Kaza, Safranbolu-Eflani Karayolu Alaçat Köyü mevkiinde meydana geldi. Ramazan Öztürk (60) idaresindeki 78 AAP 716 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile birlikte bulunan Hanife (83) ve Sezai Acar (62) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Ramazan Öztürk, Safranbolu, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı - Son Dakika

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