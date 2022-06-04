Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

04.06.2022 12:52
Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Karabük'ün Eflani ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması nedeniyle 3 kişi yaralandı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması nedeniyle 3 kişi yaralandı.

Kaza, Safranbolu-Eflani Karayolu Alaçat Köyü mevkiinde meydana geldi. Ramazan Öztürk (60) idaresindeki 78 AAP 716 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile birlikte bulunan Hanife (83) ve Sezai Acar (62) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

Ramazan Öztürk, Safranbolu, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı - Son Dakika

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