Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 3 Yaralı
1 saat önce
Denizli'nin Beyağaç ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı.
Denizli
'nin Beyağaç
ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre kaza, Kayaca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet A. idaresindeki 03 RB 527 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarında kayalıkların bulunduğu şarampole yuvarlandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığına bağlı ekipler, araçta sıkışan sürücü Ahmet A. ile yanındaki Mehmet C. ve Celalettin A.'yı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar tedavi edilmek üzere ambulanslarla Kale Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:05 Kaynak: İHA
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