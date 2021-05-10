Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Kulu ilçesine bağlı Soğukkuyu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selim N. (29) idaresindeki 06 ZV 313 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu araçta bulunan sürücü ile birlikte Ozan B. (18) ve Cezmi N. (29) yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yolculardan Cezmi N., itfaiyenin çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı 3 kişi, ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Son Dakika

Koronavirüsü unutup kuyruğa girdiler! Kartal'da ucuz tatlı sırası

"Acun Ilıcalı bana iş vermedi" diyerek intihar girişiminde bulunan Ceyda Ersoy: Geçmiş olsun mesajı dahi göndermedi

Ahmet Çakar, Sergen Yalçın'a futbolculuk dönemiyle ilgili soru yöneltti: Ne yapmak istemiştin Sergen?

Manisa'da cami hoparlöründen beddua edildi: Oruç tutmayanların başı ağrısın

Mehmet Ali Erbil'den Nefise Karatay ile verdiği çıplak poz itirafı: Çok pişman oldum

Gözaltına alınan Filistinli genç kızdan İsrail askerine: Çocukların büyüdüğünde zalimlerin tarafında olmasını ister misin?

Myanmar'da gözaltına alınan şair Khet Thi'nin cansız bedeni iç organları çıkartılmış şekilde ailesine teslim edildi

Kim Milyoner Olmak İster'de sevgilisine evlilik teklifi eden Michele Cedolin'in, Sihirli Annem oyuncusu olduğu ortaya çıktı