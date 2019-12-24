Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

6 saat önce

Malatya'da takla atarak şarampole yuvarlanan araçta 4 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı, System.String[]

Malatya'da takla atarak şarampole yuvarlanan araçta 4 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Malatya- Sivas kara yolu Sütlüce Mahallesi yakınlarında yaşanan kazada S.D. yönetimindeki 44 AAY 550 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye kurtarma ekipleri yönlendirildi. Araçta bulunan sürücü ve yanındaki 3 yaralıya müdahale edilirken, araç içerisinde sıkışan bir yaralı da itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

İtfaiye, Malatya, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:25 Kaynak: İHA
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