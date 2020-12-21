Kontrolden çıkan otomobil su dolu dereye uçtu - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil su dolu dereye uçtu

21.12.2020 00:20

Kontrolden çıkan otomobil su dolu dereye uçtu -Sürücü otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı Antalya'da otomobiliyle dereye uçan sürücü kendi imkanlarıyla otomobil içinden çıkmayı başardı.

Kontrolden çıkan otomobil su dolu dereye uçtu

-Sürücü otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı

ANTALYA - Antalya'da otomobiliyle dereye uçan sürücü kendi imkanlarıyla otomobil içinden çıkmayı başardı.

Kaza Serik ilçesi Belek Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi belirlenemeyen 06 MAK 85 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek suyla dolu dereye düştü. Otomobilden kendi çabasıyla çıkan sürücü, kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu. Turizm şirketine ait olan araçta tek başına olduğu öğrenilen sürücünün, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza sonrası otomobil vinç yardımıyla dereden çıkartıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil su dolu dereye uçtu
Kontrolden çıkan otomobil su dolu dereye uçtu
Kontrolden çıkan otomobil su dolu dereye uçtu
Kontrolden çıkan otomobil su dolu dereye uçtu

Otomobil, Antalya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil su dolu dereye uçtu - Son Dakika


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