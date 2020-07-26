Kontrolden çıkan otomobil su kanalına çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil su kanalına çarptı: 3 yaralı

Bilecik'te kontrolden çıkan otomobilin beton bariyerlere çarptığı kazada, 3 kişi yaralandı.

Bilecik'te kontrolden çıkan otomobilin beton bariyerlere çarptığı kazada, 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Bilecik'ten İstanbul istikametine seyir halindeki 34 CTR 614 plakalı otomobilin sürücüsü Selçuk A., Şelale rampaları mevkisine geldiği sırada aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolun sağ kenarında bulunan beton bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü Selçuk A., araçta yolcu olarak bulunan Yasemin A. ve Fidan Ş. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle Bilecik- Bozüyük karayolu tek şeritten verilirken, kaza yapan otomobilin çekici yardımıyla çekilmesinin ardından trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BİLECİK

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 11:14

Kaynak: İHA

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