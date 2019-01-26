Son Dakika Haberleri: Kontrolden Çıkan Otomobil Su Kanalına Düştü

Kontrolden Çıkan Otomobil Su Kanalına Düştü

1 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki su kanalına düştü, emniyet kemeri takılı olan sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kontrolden Çıkan Otomobil Su Kanalına Düştü, System.String[]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki su kanalına düştü, emniyet kemeri takılı olan sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nda İstanbul yönüne giden Nesip Süslü idaresindeki 59 SF 433 plakalı otomobil, Bekirdere rampası mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun kenarındaki su kanalına düştü.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emniyet kemeri takılı olduğu öğrenilen sürücü Nesip Süslü, kazada yara almadı.

İtfaiye ekiplerinin güvenlik tedbirlerinin ardından otomobil vinç ile olay yerinden alınarak otoparka götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 05:36 Kaynak: AA

İzmit, Kocaeli, Güncel
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