Kontrolden çıkan otomobil su kanalına düştü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil su kanalına düştü - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil su kanalına düştü

6 saat önce

Bursa-Ankara yolunda kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak su kanalına düştü.

Kontrolden çıkan otomobil su kanalına düştü, System.String[]

Bursa- Ankara yolunda kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak su kanalına düştü. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, otomobil ise hurdaya döndü.


Kaza, Bursa'nın İnegöl ilçesi Ümitalan mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnegöl'den Bursa'ya doğru seyir halinde olan 16 AF 962 plakalı araç sürücüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak yağmur su kanalına düştü. Sürücünün yardımına kazayı gören diğer sürücüler yetişti. Kazayı yara almadan atlatan araç sürücü ters duran otomobilden çıkartıldı. Kaza sonucu hurdaya dönen otomobil ise kaza yerine gelen oto kurtarma tarafından vinçle kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:21 Kaynak: İHA
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