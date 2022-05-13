Kontrolden çıkan otomobil su kanalına düştü: 2 yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan otomobil su kanalına düştü: 2 yaralı

13.05.2022 14:48
Kontrolden çıkan otomobil su kanalına düştü: 2 yaralı

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil, su kanalına düştü.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil, su kanalına düştü. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, A.U. idaresindeki 06 DU 7103 plakalı Dacia marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde su kanalına düştü. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralanırken, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil su kanalına düştü: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobil su kanalına düştü: 2 yaralı - Son Dakika
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