Kontrolden çıkan otomobil su kanalına düştü: 2 yaralı - Son Dakika

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil, su kanalına düştü. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, A.U. idaresindeki 06 DU 7103 plakalı Dacia marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde su kanalına düştü. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralanırken, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA
Kaynak: İHA
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