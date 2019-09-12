Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına düştü: 1 yaralı
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Kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına düştü: 1 yaralı

1 saat önce

Kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına düştü: 1 yaralı Sivas'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına düştü: 1 yaralı

Sivas'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

SİVAS - Sivas'ta kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 08.00 sıralarında Sivas- Erzincan karayolu Seyfebeli Geçidi mevkiinde meydana geldi. C.D. idaresindeki 34 JP 0023 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Şarampole devrilen aracın sürücüsü C.D. yaralandı. Kaza sonrası olay yerine gelen ambulans ile yaralı C.D. hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına düştü: 1 yaralı

Sivas, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:05 Kaynak: İHA
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