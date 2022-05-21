Kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına düştü - Son Dakika
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Kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına düştü

21.05.2022 14:46
Kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına düştü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki sulama kanalına düştü.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Kazada otomobildeki iki kişi ağır şekilde yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Urganlı Mahallesinde saat 00.05 sıralarında G.Z.(48) idaresindeki 16 UAN 64 plakalı otomobil, sulama kanalı kenarında seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü. Araçta bulunan sürücü G.Z. (48) ve yolcu olarak bulunan E.Z.(64) ağır yaralandı. 112 ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların Turgutlu Devlet Hastanesindeki tedavilerinin devam ettiği ve hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla jandarma tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına düştü
Kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına düştü

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Kaynak: İHA

Sulama Kanalı, Otomobil, Turgutlu, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına düştü - Son Dakika


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