Kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına düştü, o anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına düştü, o anlar kameraya yansıdı

11.07.2023 21:29

Adana'da Yüreğir ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil sulama kanalına düştü. Vatandaşlar tarafından kurtarılan sürücü, güvenlik kameralarına yansıyan kaza anında araçtan çıkarıldı.

Kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına düştü, o anlar kameraya yansıdı
ADANA - Adana'da kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına düştü, vatandaşlar sürücüyü kurtardı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi Sepici Bulvarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü, aracının kontrolünü kaybetti. Otomobil DSİ'ye ait sulama kanalına düştü. Çevredeki vatandaşlar yardımıyla sürücü araç içerisinden çıkartıldı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA
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Adana, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına düştü, o anlar kameraya yansıdı - Son Dakika


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