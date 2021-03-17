Kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına uçtu: 1 yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına uçtu: 1 yaralı
17.03.2021 18:45
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sulama kanalına uçtu.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sulama kanalına uçtu. Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı.
Turgutlu'da ova yolunda meydana gelen kazada Hüseyin K. idaresindeki 45 N 5560 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AKS ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı şahsın durumunun iyi olduğu ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA
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