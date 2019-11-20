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Kontrolden çıkan otomobil takla atıp araziye yuvarlandı: 1 yaralı

6 saat önce

Kontrolden çıkan otomobil takla atıp araziye yuvarlandı: 1 yaralıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında yol kenarındaki araziye yuvarlanan otomobil sürücüsü yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil takla atıp araziye yuvarlandı: 1 yaralı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında yol kenarındaki araziye yuvarlanan otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Onikişubat ilçesi Avşar Mahallesi Sır Barajı kıyısında meydana geldi. 34 NC 3025 plakalı otomobilin sürücüsü Soner E. bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobiliyle yol kenarındaki araziye yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken otomobilde maddi zarar oluştu.

Kontrolden çıkan otomobil takla atıp araziye yuvarlandı: 1 yaralı

Kahramanmaraş, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:01 Kaynak: İHA
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