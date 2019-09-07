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Kontrolden çıkan otomobil takla atıp şarampole yuvarlandı: 2 ölü

2 dakika önce

Kontrolden çıkan otomobil takla atıp şarampole yuvarlandı: 2 ölü Emniyet kemeri takılı olmayan iki üniversiteli kız, kazada hayatını kaybettiKASTAMONU - Kastamonu-Daday karayolu Gölköy köyü mevkiinde yoldan çıkan otomobil takla attı.

Kontrolden çıkan otomobil takla atıp şarampole yuvarlandı: 2 ölü

Emniyet kemeri takılı olmayan iki üniversiteli kız, kazada hayatını kaybetti

KASTAMONU - Kastamonu-Daday karayolu Gölköy köyü mevkiinde yoldan çıkan otomobil takla attı. Kazada emniyet kemeri takılı olmadığı anlaşılan iki üniversiteli genç kız hayatını kaybetti, 2 kişide yaralandı.

Edilen bilgiye göre, Daday ilçesinden Kastamonu'ya gelen Refik İlhan Abazalı yönetimindeki 19 AAJ 663 plakalı otomobil, Gölköy köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde takla attı. Yaklaşık 60 metre sürüklenen otomobilde sürücü Refik İlhan Abazalı ile Muhammed Mücahit Kızılarslan yaralandı. Arka koltukta oturan ve emniyet kemeri takılı olmadığı anlaşılan 21 yaşındaki Burcu Örnek ile 20 yaşındaki Kübra Aldırmaz ise araçtan fırlayarak olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar sonrası olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, polis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede yapılan arama sonucunda kazada hayatlarını kaybeden ve Kastamonu Üniversitesinde okudukları öğrenilen genç kızlardan birisi şarampolde, diğeri de asfalt üzerinde bulundu. Yaralılar ise, sıkıştıkları yerden çıkartılarak ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan otomobil sürücüsü Refik İlhan Abazalı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza sonrasında Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından cenazeler, Kastamonu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Öte yandan kazada hayatlarını kaybeden Kübra Aldırmaz'ın Zonguldak nüfusuna kayıtlı olduğu, Burcu Örnek'in ise Bursa nüfusuna kayıtlı olduğu ve Kastamonu Üniversitesinde okudukları öğrenildi.

Kastamonu, Gölköy, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 05:40 Kaynak: İHA
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