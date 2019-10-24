Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan otomobil takla atıp şarampole yuvarlandı: 2'si ağır, 4 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil takla atıp şarampole yuvarlandı: 2'si ağır, 4 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla atıp şarampole yuvarlandı: 2'si ağır, 4 yaralı

1 saat önce

Kontrolden çıkan otomobil takla atıp şarampole yuvarlandı: 2'si ağır, 4 yaralıBATMAN - Batman-Kozluk Karayolu Samanyolu köyü mevkiinde yoldan çıkan otomobil takla atıp şarampole yuvarlandı.

Kontrolden çıkan otomobil takla atıp şarampole yuvarlandı: 2'si ağır, 4 yaralı

BATMAN - Batman- Kozluk Karayolu Samanyolu köyü mevkiinde yoldan çıkan otomobil takla atıp şarampole yuvarlandı. Kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Edilen bilgiye göre kaza Batman-Kozluk Karayolu Samanyolu mevkiinde meydana geldi. 63 B 3717 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 40 metre yükseklikten 7 takla atarak şarampole yuvarlanan otomobilde 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaraları Batman Bölge Devlet Hastanesi ve kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kontrolden çıkan otomobil takla atıp şarampole yuvarlandı: 2'si ağır, 4 yaralı

Kozluk, Batman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:05 Kaynak: İHA
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