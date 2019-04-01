Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 1'i Bebek 5 Yaralı
59 dakika önce
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1'i bebek 5 yaralıŞIRNAK - Şırnak'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında biri bebek 5 kişi yaralandı.
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1'i bebek 5 yaralı
ŞIRNAK - Şırnak
'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında biri bebek 5 kişi yaralandı.
Olay Şırnak- İdil
karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Şırnak Şerfaettin Elçi Havalimanı'ndan yakınlarını alan ismi öğrenilemeyen 42 DUC 45 plakalı otomobil sürücüsü, İdil karayolu üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada araçta bulunan biri bebek, biri çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:26 Kaynak: İHA
TOKİ Başkanlığına Ömer Bulut Atandı
Pınar Altuğ'un Oy Kullanmaya Giderken Giydiği Tayt Olay Oldu
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden Seçim Sonrası İlk Tweet: Hava 12 Derece