Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

25 dakika önce

Çorum'un Kargı ilçesinde yağışlı havada kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobil takla attı.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı, System.String[]

Çorum'un Kargı ilçesinde yağışlı havada kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobil takla attı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, İstanbul'dan Samsun istikametine seyir halinde olan Yosef Allazem (40) yönetimindeki 34 MR 0100 plakalı otomobil, Hacıhamza köyü yakınlarında yağış nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüje çarpan otomobil, karşı şeride geçerek takla attı. Otomobilde sıkışan yaralılar kaza kırım ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu araçtan çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan sürücü Yosef Allazem ve Turki Almohamad (41) ambulanslarla Kargı Ahmet Hamdi Akpınar Devlet Hastanesine, Ahmad Alalı (49), Hasan Alalı (27) ve Mufida Almahı (52) ise Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı sürücü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - ÇORUM

İstanbul, Kargı, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:27 Kaynak: İHA
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