Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü 4 yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü 4 yaralı

DÜZCE(İHA) – TEM Otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla attı.

DÜZCE(İHA) – TEM Otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla attı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Ters dönen otomobilde sıkışan 1 kadın ise acılar içinde kurtarılmayı bekledi.


TEM Otoyolu Gümüşova Rampaları mevkiinde Düzce kesiminde saat 23.00 sıralarında meydana gelen kaza'da İstanbul'dan Ankara istikametine gitmekte olan Celal D.'nin kullandığı 34 DF 2672 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Ters dönen otomobilde sürücü Celal D. ile Güleser E. araç içinde sıkıştı. Sürücü Celal D. olay yerinde hayatını kaybederken Gülseren E. ise Düzce İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası araçtan çıkarıldı. Sıkıştığı otomobilden çıkartılmayı bekleyen Güleser E.'nin çektiği acılar yüzüne yansırken uyumaması için kadını çıkartmaya çalışan itfaiye ekipleri yoğun çaba harcadı. Kadını teselli etmeye çalışan İtfaiye ekipleri, 15 dakikalık çalışma ile kadını sıkıştığı yerden çıkarttı. Kazada, Ramazan K., Yeşim K., Güleser E. ve Arife D. yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce'de ki Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Ararştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alındılar. Kaza yapan otomobilde bulunan kişilerin İstanbul'da bir düğün merasimine katıldıkları ve Ankara'ya gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - DÜZCE

TEM Otoyolu, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 00:37 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü 4 yaralı - Son Dakika
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