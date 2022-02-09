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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

09.02.2022 23:52
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Dündar (23) idaresindeki 02 ABC 157 plakalı Fiat marka otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Karadağ Ormanlık alan yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak ters döndü. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Mehmet Dündar yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

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Mehmet Dündar, Adıyaman, Otomobil, Fiat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
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