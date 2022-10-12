Kaza, saat 21.00 sıralarında Malatya- Çelikhan karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiler göre, Adıyaman istikametine seyir halinde olan O.A. idaresindeki 34 DFD 748 plaka otomobil sürücüsünün kontrolünde çıkıp takla atarak yan yattı. Kazada araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Adıyaman, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

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