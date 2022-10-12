Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

12.10.2022 22:02
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak yan yattı.

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak yan yattı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Malatya- Çelikhan karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiler göre, Adıyaman istikametine seyir halinde olan O.A. idaresindeki 34 DFD 748 plaka otomobil sürücüsünün kontrolünde çıkıp takla atarak yan yattı. Kazada araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

YORUMLAR
500
Yayladan dönüşler devam ediyor Yayladan dönüşler devam ediyor Sigara içeyim derken az daha mahalleyi yakıyordu Sigara içeyim derken az daha mahalleyi yakıyordu
Kaynak: İHA

Adıyaman, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
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