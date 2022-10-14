Kaza, Denizli - Uşak Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Uşak istikametinden Denizli'ye seyreden Yücel T. idaresindeki 09 AGN 180 plakalı otomobil, Denizler Kavşağı'nda kontrolden çıkması sonucu şarampole uçtu. Otomobilin ters durduğu kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Kaynak: İHA

Denizli, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kontrolden çıkan otomobil takla attı; 1 yaralı - Son Dakika

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