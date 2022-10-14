Kontrolden çıkan otomobil takla attı; 1 yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan otomobil takla attı; 1 yaralı

14.10.2022 12:55
Kontrolden çıkan otomobil takla attı; 1 yaralı

Denizli'de kontrolden çıkan otomobilin takla atarak ters durduğu kazada sürücü yaralandı.

Denizli'de kontrolden çıkan otomobilin takla atarak ters durduğu kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Denizli - Uşak Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Uşak istikametinden Denizli'ye seyreden Yücel T. idaresindeki 09 AGN 180 plakalı otomobil, Denizler Kavşağı'nda kontrolden çıkması sonucu şarampole uçtu. Otomobilin ters durduğu kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Yapılan çalışmalar sonucunda takla atan otomobil otoparka çekilirken, sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Denizli, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil takla attı; 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobil takla attı; 1 yaralı - Son Dakika
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