Son Dakika Haberleri: Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

23 dakika önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters döndü.

Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı, System.String[]
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters döndü. Araç içerisinde sıkışan yaralı sürücü, hastaneye götürüldü.

Kaza, Denizli- Ankara karayolu, Pamukkale yol ayrımında sabaha karşı meydana geldi. Halil D. yönetimindeki 20 VD 419 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan otomobil ters dönerek durdu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Halil D., sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:50 Kaynak: İHA

Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa
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