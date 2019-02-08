Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı
1 saat önce
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralıÇORUM - Çorum'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, takla attı.
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı
ÇORUM - Çorum
'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Altınbaş köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İskilip
ilçesinden Çorum istikametine seyir halinde olan Burcu K. yönetimindeki 19 HC 704 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Yol kenarındaki şarampole devrilen otomobildeki sürücü kazayı yara almadan atlatırken yanında bulunan Gamze Ş. ise yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Erol Olçok
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Son Dakika
» Yerel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:42 Kaynak: İHA
Kazada Yaralanan Atların Görüntüsü Yürek Burktu
Öğrenci Servisiyle Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 9 Yaralı
Trump'tan Türkiye'yi Kızdıracak Rahip Bronson Çıkışı: Bıraksanız İyi Olur Dedim, Bıraktılar
Bakan Dönmez Açıkladı! İstanbul ve Tekirdağ'da Doğal Gaz Bulundu