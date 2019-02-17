Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı
58 dakika önce
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı Sivas'ta takla atan aracın içerisinden sağ çıkan sürücünün alkollü olduğu anlaşıldıSİVAS - Sivas'ta takla atan aracın içerisinden hafif yaralı olarak çıkmayı başaran sürücünün alkollü olduğu anlaşıldı.
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı Sivas
'ta takla atan aracın içerisinden sağ çıkan sürücünün alkollü olduğu anlaşıldı
SİVAS - Sivas'ta takla atan aracın içerisinden hafif yaralı olarak çıkmayı başaran sürücünün alkollü olduğu anlaşıldı.
Edinilen bilgiye göre kaza 21: 00 sularında Erhan Üstündağ
Caddesinde meydana geldi. Kazada M.Ç (55)yönetiminde ki otomobil yoldan çıkarak önce refüj da ki trafik levhasına çarptı. Ardından yolda takla attı. M.Ç. tekerlekleri havada kalan araçtan hafif yaralı olarak çıkmayı başardı. M.Ç.'nin alkolü olduğu tespit edildi. Hafif yaralının sürücünün ilk tedavisi olay yerine gelen ambulansta yapıldı. Ardından aynı ambulans ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Araştırma ve Uyulama hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 11:05 Kaynak: İHA
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