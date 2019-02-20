Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı
59 dakika önce
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralıÇORUM - Çorum'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil takla attı.
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı
ÇORUM - Çorum'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada sürücü yaralandı.
Kaza, Eşref Hoca Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selami A.'nın kullandığı 19 AAJ 676 plakalı otomobil Binevler Kavşağı'na doğru seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırıma çarptıktan sonra takla attı. Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:37 Kaynak: İHA
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