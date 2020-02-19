Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

7 saat önce

Konya'nın Yunak ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı, System.String[]

Konya'nın Yunak ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Yunak- Akşehir karayolunun 4. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.B. idaresindeki 42 Y 3369 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada, sürücü Y.B. yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine sevk edilen ambulansla Hacı İzzet Baysal Yunak Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralı sürücü daha sonra Akşehir Devlet Hastanesine sevk edildi. - KONYA

Konya, Yunak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 05:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kovalamaca sonucu yakalanan otomobil hırsızı oyun zannettim
Selam verip aldığı herkesi dolandırdı! 4 milyon TL toplayıp ortadan kayboldu Telefonunu incelediği eski eşini bıçaklayarak ağır yaraladı Alkollü araç kullanan Ahmet Kural, zincirleme trafik kazasına sebep oldu

Son Dakika Haberleri
00:49 Alkollü araç kullanan Ahmet Kural, zincirleme trafik kazasına sebep oldu
00:40 'Sevgililer Günü kaçamağı' paylaşımı ile sosyal medyayı salladı
00:02 Ramo 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Bilinmeyen sırlar ortaya çıkıyor
23:21 2012'de hayatını kaybeden Whitney Houston'un hologramı, konser turnesine çıkıyor
22:54 Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu'nun 8 yıllık ilişkisi sona erdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 01:08:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]