Kontrolden çıkan otomobil takla attı - Son Dakika

Çorum'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Kaza, Cengiz Topel caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Oğuz Kağan Ş. yönetimindeki 06 ED 6702 plakalı otomobil Bakırcılar sitesi civarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada yaralanan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM