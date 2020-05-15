Kontrolden çıkan otomobil takla attı - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil takla attı

Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de kontrolden çıkan bir otomobil refüje çarparak takla attı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ise aracını bırakıp olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Çevre Yolu Bulvarı Ankara istikametinde meydana geldi. 26 EU 998 plakalı otomobil akşam saatlerinde Ankara istikametine doğru seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp refüje çarparak takla attı. Kazanın ardından otomobilde ağır maddi hasar meydana geldi. Otomobilin sürücüsünün sağlık durumu bilinmezken, iddialara göre sürücü olay yerinden kaçtı. Kaza sonucunda trafik bir süre aksadı. Olay yerine gelen polis ekipleri trafikte kontrollü geçiş sağladı. Kullanılamayacak hale gelen otomobil çekici tarafından yoldan kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.