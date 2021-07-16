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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2'si çocuk 5 yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2'si çocuk 5 yaralı

16.07.2021 17:21

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2'si çocuk 5 yaralı Yaralı kızının başında gözyaşı döken baba yürekleri dağladı Çorum'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobili devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2'si çocuk 5 yaralı

Yaralı kızının başında gözyaşı döken baba yürekleri dağladı

ÇORUM - Çorum'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobili devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum- Sungurlu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan Çorum istikametine seyir halinde olan Asım Ç. yönetimindeki 06 ZRH 55 plakalı otomobil Hamdiköy yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarında bulunan ağaçlık alana devrildi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine Jandarmanın yanı sıra 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

'Kızının başında gözyaşı döken baba yürekleri dağladı'

Kazada sürücünün yanı sıra İ.E.Ç. (11), Z.S.Ç. (17), Nevin Ç. ve Gizem Ç. yaralandı. Sürücü baba, kazada yaralanan kızı Z.S.Ç.'nin başında gözyaşlarına boğuldu. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2'si çocuk 5 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2'si çocuk 5 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2'si çocuk 5 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2'si çocuk 5 yaralı

Sungurlu, Otomobil, Ankara, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2'si çocuk 5 yaralı - Son Dakika


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