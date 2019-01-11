Son Dakika Haberleri: Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

7 dakika önce

Konya'nın Yunak ilçesinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı, System.String[]
Konya'nın Yunak ilçesinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yunak ilçesi şehitlik mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Yunak istikametinden Ankara istikametine seyir halinde olan, Nihat B. idaresindeki 42 UB 439 plakalı otomobil, buzlanma sebebiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atarak ters dönen otomobilde bulunan sürücüsü Nihat B. ve Ahmet Kaya A., yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Hacı İzzet Baysal Yunak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:14 Kaynak: İHA

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