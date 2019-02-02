Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı
22 dakika önce
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralıÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil takla attı.
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Kazada yaralanan kadınlara ilk müdahaleyi ise yoldan geçen kadınlar yaptı.
Kaza, Güvercinlik köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere, Osmancık'taki bir yakınlarını ziyarete giden Fatma A. yönetimindeki 19 DR 555 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile yanında bulunan Nur Sema E. yaralandı. Yoldan geçen sürücüler kazayı görerek durdu. Sağlık ekipleri gelene kadar yaralı kadınlara olay yerinde ilk müdahaleyi yine kadınlar yaptı. Sürücü ve arkadaşını sakinleştirmeye çalışan kadınlar sağlık ekipleri gelene kadar kaza yerinden ayrılmadı.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 06:38 Kaynak: İHA
Çorum'da Askeri Araç Devrildi: 3 Asker Yaralı
Alkollü Sürücünün Kontrolünden Çıkan Otomobil Markete Girdi
Kendisini Taciz Eden Eniştesini Av Tüfeğiyle Vuran Kadın, Tutuklandı
Sokakta Çırılçıplak Yürüyen Vatandaşı Fark Edenler Gözlerine İnanamadı