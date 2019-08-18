Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
43 dakika önce
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıp takla attı.
Antalya Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 03:44 Kaynak: İHA
'nın Manavgat
ilçesinde kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıp takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Manavgat Ulualan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya
Manavgat D-400 karayolunda Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Ayşe Karakoca'nın kullandığı 07 GF 103 plakalı otomobil, Manavgat girişi Ulualan mevkiinde kontrolden çıktı. Önce refüje çarpan otomobil takla atıp toplama yola geçti. Çoraklala kanalı kıyısındaki çelik bariyerlere çarptıktan sonra durabilen otomobilin sürücüsü Ayşe Karakoca ve otomobilde yolcu olarak bulunan eşi Akif Karakoca yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ANTALYA
Doğuştan elleri olmayan yaşlı adam, ayaklarıyla çay demleyip içiyor Kamışlı'da bomba yüklü otomobil infilak etti: 3 ölü, 1 yaralı Dışkısını bağışlayarak öğrenci okutuyor ANKARA Süs köpeğiyle dalaşan sokak köpeğine tekme attı