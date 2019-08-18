Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

43 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıp takla attı.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıp takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat Ulualan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya Manavgat D-400 karayolunda Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Ayşe Karakoca'nın kullandığı 07 GF 103 plakalı otomobil, Manavgat girişi Ulualan mevkiinde kontrolden çıktı. Önce refüje çarpan otomobil takla atıp toplama yola geçti. Çoraklala kanalı kıyısındaki çelik bariyerlere çarptıktan sonra durabilen otomobilin sürücüsü Ayşe Karakoca ve otomobilde yolcu olarak bulunan eşi Akif Karakoca yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ANTALYA
Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 03:44 Kaynak: İHA
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