Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

6 saat önce

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı, kazada 2 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara - Süleymanpaşa yolu üzeri Yörük kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleymanpaşa istikametine seyreden Hüseyin Taşan yönetimindeki 59 LR 705 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Su kanalına düşen otomobilde sürücü Taşan ve eşi Ayşe Taşan yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla yaşlı çift Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Malkara, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:01 Kaynak: İHA
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