Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
6 saat önce
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı, kazada 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:01 Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı, kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Malkara - Süleymanpaşa yolu üzeri Yörük kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleymanpaşa istikametine seyreden Hüseyin Taşan yönetimindeki 59 LR 705 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Su kanalına düşen otomobilde sürücü Taşan ve eşi Ayşe Taşan yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla yaşlı çift Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
23 yaşındaki sevgilisini kıskanıp 85 yaşındaki komşusunu öldürdü 8 aylık sır perdesi aralandı! Kayıp işletmeci, bağ evi bahçesinde gömülü bulundu Lastiklerini kontrol ettiği kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti Yeliz Yeşilmen'in ilk kez metroya bindiği anlar sosyal medyada alay konusu oldu