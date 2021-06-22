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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

22.06.2021 16:45
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı, System.String[]

Van'ın Tuşba ilçesinde kontrolden çıkarak kaldırıma çarpan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Van'ın Tuşba ilçesinde kontrolden çıkarak kaldırıma çarpan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 DS 514 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kaldırıma çarparak takla attı. Kazada hafif şekilde yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Otomobil, Tuşba, Kaza, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika


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