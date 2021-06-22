Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika

Van'ın Tuşba ilçesinde kontrolden çıkarak kaldırıma çarpan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 DS 514 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kaldırıma çarparak takla attı. Kazada hafif şekilde yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN
Kaynak: İHA
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