Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu- Çankırı Tuğcu köyü yakınlarında meydana geldi. Sungurlu'dan Çankırı istikametine seyir halinde olan Hacı Adıgüzel (56) yönetimindeki 06 MRH 89 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kaza sonrası sürücü Hacı Adıgüzel ile otomobilde bulunan eşi Sultan Adıgüzel araçta sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen Belediyesi itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu araçta sıkışan yaralıları sıkıştığı yerden çıkardı. 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - ÇORUM