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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

16.12.2021 14:14
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada yaralanan 2 kişi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, sabah saatlerinde Sürgü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malatya- Adıyaman istikametine gitmekte olan Hakan Atmaca idaresindeki 33 FP 594 plakalı otomobil sürücüsü Sürgü Mahallesi girişinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Meydana gelen kazada sürücü Hakan Atmaca ile otomobilde yolcu olarak bulunan Nurettin Kuşbey yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MALATYA

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Doğanşehir, Otomobil, Malatya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika


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