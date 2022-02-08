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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

08.02.2022 14:16
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Manisa'nın Soma ilçesinde İzmir İstanbul Otoyolunda seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak takla atarken, araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Soma ilçesinde İzmir İstanbul Otoyolunda seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak takla atarken, araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Manisa'nın Soma ilçesi İzmir İstanbul Otoyolu Evciler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. idaresindeki 35 BAV 740 plakalı otomobil, İzmir'den İstanbul istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı ardından takla attı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü E.K. ile araç içerisinde bulunan D.K. yaralandı.

Hastaneye kaldırılan 2 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Yılmaz Sarıpınar/ İHA)

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

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Otomobil, Manisa, İzmir, Soma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika


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