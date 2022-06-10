Kaza, Kulu ilçesi Celep Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cevdet G. (50) idaresindeki 06 JCN 81 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile yanında bulunan eşi Rahime G. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika

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